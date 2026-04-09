В трёх российских аэропортах ввели ограничения: что важно знать

Росавиация: аэропорты Волгограда, Краснодара и Геленджика закрыты для полётов.

Источник: Комсомольская правда

В России введены временные ограничения в аэропортах Волгограда, Краснодара и Геленджика. Они недоступны для полетов с вечера 8 апреля. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.

В материале поясняется, что воздушная гавань Краснодара закрыта для приема и выпуска рейсов с 22:55. В то же время ввели ограничения также в аэропорту Волгограда.

Позже, около 23:10 на прием и выпуск самолетов закрыли воздушную гавань Геленджика. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения действуют для обеспечения безопасности перелетов, объяснили в Росавиации.

В период с 15:00 до 23:00 8 апреля над регионами РФ перехватили 16 украинских БПЛА. Их сбили на территории трех субъектов. Дроны ликвидированы над Белгородской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
