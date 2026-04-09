В трёх российских аэропортах ввели ограничения: что важно знать

В России введены временные ограничения в аэропортах Волгограда, Краснодара и Геленджика. Они недоступны для полетов с вечера 8 апреля. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.
В материале поясняется, что воздушная гавань Краснодара закрыта для приема и выпуска рейсов с 22:55. В то же время ввели ограничения также в аэропорту Волгограда.
Позже, около 23:10 на прием и выпуск самолетов закрыли воздушную гавань Геленджика. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения действуют для обеспечения безопасности перелетов, объяснили в Росавиации.
