WSJ: Штаты рассматривают план «наказания» стран НАТО за позицию по Ирану

Соединенные Штаты рассматривают план «наказания» нескольких стран Североатлантического альянса за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых государств НАТО. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа.
— Администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса, которые, как она считает, были бесполезны Соединенным Штатам и Израилю в ходе войны против Ирана. Предложение предполагает вывод войск из государств-членов НАТО, которые были признаны бесполезными для военных действий в Иране и передислокации войск в страны, которые выразили поддержку кампании, — сказано в статье.
Отмечается, что данный план уже получил поддержку среди высокопоставленных чиновников американской администрации, но пока находится на ранней стадии разработки.
Также обсуждаются и другие варианты действий. Так, помимо передислокации войск, план может включать закрытие базы США как минимум в одной из европейских стран, возможно, в Испании или ФРГ.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход Штатов из альянса.