Стоматолог Магомедов назвал продукты, которые быстро разрушают пломбы

Стоматолог Назир Магомедов заявил, что ириски и семечки в скорлупе стремительно разрушают зубные пломбы.

Источник: Аргументы и факты

Злоупотребление твердой и липкой пищей, а также продуктами с повышенной кислотностью приводит к преждевременному разрушению зубных пломб и нарушению их герметичности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил стоматолог-терапевт Назир Магомедов.

По словам врача, избыточную нагрузку на пломбировочный материал создают орехи, семечки в скорлупе, сухари и карамель, провоцируя появление микротрещин, сколов и полную потерю герметичности. Не менее опасными являются липкие продукты, такие как ириски, тягучие конфеты и жевательные сладости, которые буквально вытягивают пломбу и могут вызвать ее частичное смещение или нарушение прилегания к зубу, особенно если реставрация была установлена недавно или имеет большую площадь.

Специалист добавил, что газированные напитки, соки, маринады и уксус за счет выраженной кислотности постепенно воздействуют как на эмаль, так и на материал пломбы, снижая его прочность и ухудшая сцепление с тканями зуба.

Стоматолог также отметил, что продукты с высоким содержанием сахара не разрушают пломбу напрямую, однако создают благоприятные условия для развития вторичного кариеса по краям реставрации. В результате нарушается герметичность, и пломба требует скорейшей замены.

Ранее врач Вячеслав Минко предупредил о скрытой опасности постепенного стирания зубов.