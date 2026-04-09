Стоматолог Магомедов назвал продукты, которые быстро разрушают пломбы

Злоупотребление твердой и липкой пищей, а также продуктами с повышенной кислотностью приводит к преждевременному разрушению зубных пломб и нарушению их герметичности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил стоматолог-терапевт Назир Магомедов.
По словам врача, избыточную нагрузку на пломбировочный материал создают орехи, семечки в скорлупе, сухари и карамель, провоцируя появление микротрещин, сколов и полную потерю герметичности. Не менее опасными являются липкие продукты, такие как ириски, тягучие конфеты и жевательные сладости, которые буквально вытягивают пломбу и могут вызвать ее частичное смещение или нарушение прилегания к зубу, особенно если реставрация была установлена недавно или имеет большую площадь.
Специалист добавил, что газированные напитки, соки, маринады и уксус за счет выраженной кислотности постепенно воздействуют как на эмаль, так и на материал пломбы, снижая его прочность и ухудшая сцепление с тканями зуба.
Стоматолог также отметил, что продукты с высоким содержанием сахара не разрушают пломбу напрямую, однако создают благоприятные условия для развития вторичного кариеса по краям реставрации. В результате нарушается герметичность, и пломба требует скорейшей замены.
