Прокурора по делу Лерчек обвинили в покупке ее марафонов: правоохранители опровергли информацию

Прокурор, ведущая дело блогерши Лерчек, не покупала фитнес-марафоны у подсудимой, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в списках покупателей марафонов Валерии Чекалиной (Лерчек) якобы обнаружилась полная тёзка одной из представительниц гособвинения по уголовному делу. Также сообщалось, что адвокат Лерчек потребовала в связи с этим отвод прокурора, которая якобы в 2022 году купила фитнес-курс за 2 690 рублей.
«Распространяемая в СМИ информация об отстранении от участия в уголовном деле Чекалиных в суде одного из прокуроров якобы в связи с покупкой гособвинителем курсов по фитнесу у подсудимой не соответствует действительности», — сказал источник агентству.
Напомним, Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин проходят фигурантами по уголовному делу, которое уже поступило в суд. Весной 2023 года пару задержали по подозрению в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, а также легализации средств.
В феврале Лерчек родила сына, это её четвёртый ребёнок. Его отец — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.
Сразу после этого стало известно, что у 33-летней Чекалиной обнаружили онкологическое заболевание, это оказался рак желудка четвёртой стадии с метастазами в различных органах.