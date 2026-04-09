Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выход Помазуна на серию пенальти с «Зенитом» перед матчем не обсуждался

«Спартак» одержал победу и вышел в финал «пути регионов» Кубка России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Выход голкипера московского «Спартака» Ильи Помазуна вместо Александра Максименко перед серией пенальти матча второго этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу против петербургского «Зенита» до начала игры не обсуждался. Об этом Помазун рассказал журналистам.

«Спартак» в серии пенальти одержал победу со счетом 7:6. Помазун отразил два удара.

«Тренер сказал выходить в конце матча, заранее это не обсуждалось. Вышел и все. Я понимал, что может быть такая ситуация. Но шпаргалки были, готовились всей вратарской бригадой», — сказал Помазун.

В финале «пути регионов» «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.