Выход Помазуна на серию пенальти с «Зенитом» перед матчем не обсуждался

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Выход голкипера московского «Спартака» Ильи Помазуна вместо Александра Максименко перед серией пенальти матча второго этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу против петербургского «Зенита» до начала игры не обсуждался. Об этом Помазун рассказал журналистам.
«Спартак» в серии пенальти одержал победу со счетом 7:6. Помазун отразил два удара.
«Тренер сказал выходить в конце матча, заранее это не обсуждалось. Вышел и все. Я понимал, что может быть такая ситуация. Но шпаргалки были, готовились всей вратарской бригадой», — сказал Помазун.
В финале «пути регионов» «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.