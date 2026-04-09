С 13 апреля курс доллара станет ниже. На сколько может укрепиться рубль

Анонс событий, которые повлияют на курс рубля с 13 апреля.
На курс валют может повлиять ряд обстоятельств. Прежде всего до 1 июля 2026 года Минфин приостановил операции в рамках бюджетного правила, что снижает давление на рубль со стороны государственных продаж валюты. Вместе с тем близится окончание налогового периода, что может ограничить приток валютной выручки на рынок и ослабить поддержку рубля. Кроме того, стоит обратить внимание на временной лаг между ростом цен на нефть и его отражением в экспортной выручке: эффект мартовского роста цен начнёт сказываться на продажах только в конце апреля — мае. Такой прогноз сделал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
На динамику валютного рынка на предстоящей неделе, по его словам, может повлиять несколько важных событий. Во‑первых, Росстат опубликует отчёт по инфляции за март 2026 года. Динамика роста цен — ключевой индикатор для Центрального банка: если годовая инфляция будет устойчиво снижаться, это повысит вероятность снижения ключевой ставки в апреле, что, в свою очередь, может сдержать укрепление рубля.
Во‑вторых, 10 апреля станут известны данные по индексу потребительских цен в США за март. Эта статистика повлияет на ожидания относительно политики Федеральной резервной системы и динамику доллара по отношению к другим валютам.
— В‑третьих, 11 апреля истекает срок действия исключения российской нефти из американских санкций. В‑четвёртых, 24 апреля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. По некоторым прогнозам, регулятор может снизить ставку до 14,5%. Такое решение способно ослабить рубль, поскольку снижение ставки обычно уменьшает привлекательность рублёвых активов для инвесторов. Важно помнить, что валютный рынок крайне чувствителен к неожиданным событиям, поэтому даже самые обоснованные прогнозы могут не оправдаться, — отметил Денис Астафьев.
Сейчас рынок находится в состоянии баланса: с одной стороны, сохраняется приток экспортной выручки, который поддерживает национальную валюту, с другой — присутствует стабильный спрос на валюту со стороны импортёров, что не даёт рублю заметно укрепляться. В такой конфигурации даже небольшие изменения новостного фона могут вызывать краткосрочные колебания курса внутри обозначенного коридора. Такое мнение высказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.
— Высокие цены на нефть формируют фундамент для дальнейшего укрепления российской валюты. Текущая ценовая конъюнктура позволяет ожидать усиления притока экспортной выручки уже во второй половине апреля. Это означает рост предложения иностранной валюты на внутреннем рынке, что традиционно оказывает давление на курсы доллара, евро и юаня, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Сезонный фактор, по его словам, в данном случае играет дополнительную роль: экспортёры постепенно наращивают продажи валютной выручки под налоговые выплаты, что усиливает локальный дисбаланс в пользу рубля.
— Существенным фактором стабилизации валютного рынка стало решение Минфина отложить обсуждение ужесточения бюджетного правила. Это снижает риски дополнительного спроса на иностранную валюту со стороны государства и, соответственно, уменьшает давление на рубль, — добавил Александр Шнейдерман.
Прогноз курса рубля на неделю с 13 до 18 апреля.
Денис Астафьев считает, что на следующей неделе курс доллара может колебаться в диапазоне 80−82 рубля, евро — 92−94 рубля, юаня — 11,6−12 рублей.
— На следующей неделе рубль, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 79−84 рубля за доллар с попытками закрепиться вблизи отметок 82−83 при относительно спокойном внешнем фоне, — считает Елена Марчук.
По её оценкам, ключевыми драйверами на неделе останутся динамика сырьевых цен, поведение участников внешнеэкономической деятельности и сигналы со стороны Банка России. Дополнительно рынок будет реагировать на макроэкономическую статистику и любые изменения во внешнеэкономической повестке. При сохранении текущих условий рубль имеет потенциал кратковременно уходить в зону 78−81, однако при усилении спроса на валюту или негативных новостях курс может смещаться ближе к 85−87. В итоге речь идёт не о формировании устойчивого тренда, а о движении в широком диапазоне с высокой чувствительностью к информационному фону.
— На следующей неделе курс доллара может снизиться до 76 рублей, а юаня — до 11,3−11,2 рубля. В долгосрочной перспективе, по моим оценкам, к концу года курсы этих валют могут опуститься до 75 и 11,1 рубля соответственно, — отметил основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
На это, по его словам, может повлиять несколько факторов. Главный из них — на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке растут цены на нефть, что позитивно сказывается на курсе рубля. Крупнейшие российские экспортёры нефти будут зачислять валютную выручку на счета в российских банках, а затем продавать её, что увеличит предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.
Александр Шнейдерман считает, что на предстоящей неделе валютный рынок, по всей видимости, сохранит текущий тренд на укрепление рубля, хотя темпы снижения курса иностранных валют будут оставаться умеренными и ограниченными обозначенными диапазонами.
— Курс доллара, евро и юаня, согласно базовому сценарию, продолжит движение вниз в коридорах 76,5−82 рубля за доллар, 89−94 рубля за евро и 11,15−11,8 рубля за юань. При этом ключевым фактором устойчивости рубля остаётся благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, прежде всего ситуация на сырьевых рынках, — добавил Александр Шнейдерман.