С 13 апреля курс доллара станет ниже. На сколько может укрепиться рубль

На курс валют может повлиять ряд обстоятельств. Прежде всего до 1 июля 2026 года Минфин приостановил операции в рамках бюджетного правила, что снижает давление на рубль со стороны государственных продаж валюты. Вместе с тем близится окончание налогового периода, что может ограничить приток валютной выручки на рынок и ослабить поддержку рубля. Кроме того, стоит обратить внимание на временной лаг между ростом цен на нефть и его отражением в экспортной выручке: эффект мартовского роста цен начнёт сказываться на продажах только в конце апреля — мае. Такой прогноз сделал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.