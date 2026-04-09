WSJ: США рассматривают план «наказания» стран НАТО

Соединённые Штаты рассматривают план «наказания» ряда стран Североатлантического альянса за их позицию по конфликту с иранской стороной, пишет газета The Wall Street Journal.
«Администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, как она считает, были бесполезны США и Израилю в ходе войны против Ирана. Предложение предполагает вывод войск из стран-членов НАТО, которые были признаны бесполезными для военных действий в Иране и передислокации их в страны, которые выразили поддержку кампании», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что план получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации Соединённых Штатов, но находится на ранней стадии разработки.
Кроме того, по словам источников, план может включать закрытие базы США как минимум в одной из стран ЕС, в том числе в Испании или ФРГ.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос возможного выхода страны из Североатлантического альянса.
Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.