«Чайка» уступила «Ирбису» в пятом овертайме четвёртого матча серии плей-офф МХЛ

Уже первый овертайм мог завершиться в пользу «Чайки»: ей не повезло в эпизоде, когда от клюшки Фёдорова шайба угодила в каркас ворот. Безголевым оказался и второй дополнительный период. В третьем отличные моменты не использовали Пугачёв (дважды) и Макар Ополинский — казанцев выручал вратарь Михаил Коновалов. Четвёртый овертайм запомнился в первую очередь тем, что наши хоккеисты выстояли в меньшинстве. А в начале пятого они пропустили гол при равенстве составов, с близкой дистанции «выстрелил» форвард третьей пятёрки Даниил Иванов. Судьи ещё просматривали эпизод на предмет нарушения численного состава у «Ирбиса», но в итоге этого нарушения не нашли.