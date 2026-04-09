«Чайка» уступила «Ирбису» в пятом овертайме четвёртого матча серии плей-офф МХЛ

Результат повторного противостояния в Нижнем Новгороде — 2:3 ОТ. После выездных побед в Казани — 3:2 ОТ, 3:2 — команда системы «Торпедо» проиграла третий поединок — 2:3 ОТ — и не дожала соперника в четвёртой встрече. Счёт в серии ⅛ финала Молодёжной хоккейной лиги — 2:2.
Если 7 апреля в КРК «Нагорный» прибыли 3500 зрителей, то 8-го — 3654. Однако не все болельщики находились на трибунах до финальной сирены.
В первом периоде конкуренты обменялись голами. Виктору Фёдорову помогли открыть счёт Тимур Муханов и Глеб Пугачёв, на табло было время 18.18. Гости отыгрались уже через 50 секунд, отличился защитник Карим Вазиев. Во второй трети матча счёт 1:1 не изменился. На 44-й минуте «снежных барсов» вывел вперёд нападающий четвёртого звена Илья Коломыцев, а за 46 секунд до истечения основного времени игру перевёл в овертайм Александр Яценко. Голевая передача — в активе Муханова, предголевая — на счету Алексея Анисимова. На площадке у нас было шесть полевых игроков. В такой же ситуации нижегородцы спаслись и накануне, Муханов после паса Яценко поразил цель за 27 секунд до сирены.
Уже первый овертайм мог завершиться в пользу «Чайки»: ей не повезло в эпизоде, когда от клюшки Фёдорова шайба угодила в каркас ворот. Безголевым оказался и второй дополнительный период. В третьем отличные моменты не использовали Пугачёв (дважды) и Макар Ополинский — казанцев выручал вратарь Михаил Коновалов. Четвёртый овертайм запомнился в первую очередь тем, что наши хоккеисты выстояли в меньшинстве. А в начале пятого они пропустили гол при равенстве составов, с близкой дистанции «выстрелил» форвард третьей пятёрки Даниил Иванов. Судьи ещё просматривали эпизод на предмет нарушения численного состава у «Ирбиса», но в итоге этого нарушения не нашли.
Игра продолжалась 142 минуты 49 секунд, что стало рекордом МХЛ. Выяснять отношения «Чайка» с «Ирбисом» начали в 18 часов 30 минут, а закончили в 0 часов 5 минут, то есть уже 9 апреля. В столице Приволжья таких матчей ещё не было.
Соотношение бросков в створ — 57:49 в пользу хозяев площадки. По периодам — 17:8, 9:4, 5:2, 6:10, 6:4, 7:6, 6:13, 1:2.
Состав «Чайки»: Сабитов (Гриценко в запасе); Гаврилов (К) — Яценко, Кулябин — Мишин — Лаптев; Анисимов — Чесноков, Скворцов — Матюк — Мельников; Муллеров — Гурьев, Муханов — Фёдоров — Пугачёв (А); Беляков (не играл); Ополинский — Горнов — Глазунов (А), Стафеев.
Пятое, последнее противоборство состоится 10 апреля в столице Татарстана.