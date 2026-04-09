Помазун прокомментировал потасовку футболистов «Спартака» с игроками «Зенита»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не поняли претензий игроков петербургского «Зенита», с которыми у них произошла перепалка после победы красно-белых в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам заявил голкипер «Спартака» Илья Помазун.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 6:7 в серии пенальти (основное время — 0:0). После игры активные болельщики «Зенита» бросали бутылки в футболистов красно-белых, также небольшая перепалка произошла между игроками команд.
«Я не знаю, мы к своим болельщикам пошли радоваться. Мы праздновали у фанатского сектора “Зенита”? Надо задать вопрос тем, кто распределяет так места. Наши болельщики были наверху, мы шли к ним», — сказал Помазун.