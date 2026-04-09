Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помазун прокомментировал потасовку футболистов «Спартака» с игроками «Зенита»

Красно-белые одержали победу в серии пенальти и вышли в финал «пути регионов» Кубка России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не поняли претензий игроков петербургского «Зенита», с которыми у них произошла перепалка после победы красно-белых в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам заявил голкипер «Спартака» Илья Помазун.

Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 6:7 в серии пенальти (основное время — 0:0). После игры активные болельщики «Зенита» бросали бутылки в футболистов красно-белых, также небольшая перепалка произошла между игроками команд.

«Я не знаю, мы к своим болельщикам пошли радоваться. Мы праздновали у фанатского сектора “Зенита”? Надо задать вопрос тем, кто распределяет так места. Наши болельщики были наверху, мы шли к ним», — сказал Помазун.