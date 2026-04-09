В Запорожскую область прибыли ветеринары для помощи пострадавшим животным

Ветеринары из Ростовской области прибыли в Запорожскую область, чтобы помочь лошадям, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты ветеринарной службы из Ростовской области прибыли в Запорожскую область для оказания помощи лошадям, пострадавшим в результате обстрелов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

После происшествия в живых остались три животных, которые получили серьёзные травмы и нуждаются в длительном лечении и уходе.

На месте ветеринары провели комплексное обследование, включая рентген-диагностику, а также обработали раны и оценили общее состояние животных. По итогам осмотра было установлено, что осколки не представляют угрозы для их жизни, однако восстановление потребует времени и постоянного наблюдения.

Отмечается, что помощь была организована при участии региональных ведомств и профильных организаций, которые подключились к решению проблемы. Подчеркивается важность взаимной поддержки в сложных условиях, особенно когда речь идет о помощи пострадавшим и восстановлении хозяйств.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего погибли 14 лошадей.