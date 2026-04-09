В «Спартаке» поддержали Барко после незабитого пенальти в игре с «Зенитом»

Красно-белые в итоге одержали победу и вышли в финал «пути регионов» Кубка России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» поддержали полузащитника команды аргентинца Эсекьеля Барко после незабитого пенальти в ворота «Зенита» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам рассказал голкипер «Спартака» Илья Помазун.

Барко не реализовал пенальти в первом тайме игры с «Зенитом». Впоследствии «Спартак» победил в серии послематчевых 11-метровых ударов со счетом 7:6 (основное время — 0:0) и вышел в финал «пути регионов».

«Конечно, мы поддержали Барко в раздевалке. Хотелось выиграть в основное время, чтобы потом не было каких-то разговоров. Но в моменте не расстроились, поддержали его и пошли дальше», — сказал Помазун.