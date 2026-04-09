«Всех простила»: Долина заявила, что ее совесть чиста после скандала с квартирой

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни.
По ее словам, справиться с этой ситуацией ей помогает работа. Певица выпустила новый альбом, дает концерты и играет в театре, что делает ее «абсолютно счастливой».
— Я все поняла, перевернула эту страницу, живу дальше с чистого листа. Я никому ничего не сделала плохого и всех простила, — заявила Долина корреспонденту «КП».
Скандал с квартирой она назвала испытанием, которое ей послал Господь.
Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что Долина может сыграть в спектакле адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды» по бартеру. По его словам, артистка, вероятно, будет помогать в этом спектакле из-за дружбы с юристом. Премьера постановки состоится 12 апреля.
1 апреля в Mash писали, что певица может столкнуться со штрафом до 100 миллионов рублей за ущерб окружающей среде из-за загрязнения природного ручья. По информации журналистов, в него попадают стоки с ее участка в Подмосковье, где находится искусственный пруд, созданный в 2001 году.