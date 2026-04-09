Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон провёл переговоры с Пезешкианом: он призвал к прекращению огня в Ливане в рамках перемирия США и Ирана

Макрон выразил надежду, что режим прекращения огня распространится на Ливан.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил временное перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Режим прекращения огня, как ожидается, продлится две недели. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что перемирие распространится также на Ливан. Этот вопрос он обсудил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Французский лидер назвал нынешнее соглашение между Вашингтоном и Тегераном «лучшим из возможных решений». Он считает, что прекращение огня может открыть путь к переговорам и обеспечить безопасность в регионе.

«Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане», — написал Эммануэль Макрон в соцсети Х.

При этом в Вашингтоне иначе воспринимают условия режима прекращения огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что никаких обещаний о включении Ливана в перемирие с Ираном не было. Он отметил, что произошло «недопонимание».

