Макрон провёл переговоры с Пезешкианом: он призвал к прекращению огня в Ливане в рамках перемирия США и Ирана

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил временное перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Режим прекращения огня, как ожидается, продлится две недели. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что перемирие распространится также на Ливан. Этот вопрос он обсудил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Французский лидер назвал нынешнее соглашение между Вашингтоном и Тегераном «лучшим из возможных решений». Он считает, что прекращение огня может открыть путь к переговорам и обеспечить безопасность в регионе.
«Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане», — написал Эммануэль Макрон в соцсети Х.
При этом в Вашингтоне иначе воспринимают условия режима прекращения огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что никаких обещаний о включении Ливана в перемирие с Ираном не было. Он отметил, что произошло «недопонимание».