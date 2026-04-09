Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок погиб в Иране при падении израильского БПЛА

В иранской провинции Хузестан сбили израильский дрон, при этом погиб ребёнок.

Источник: Комсомольская правда

Ребёнок погиб в Иране из-за падения сбитого системами противовоздушной обороны израильского беспилотника. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники среди иранских СМИ.

Сообщается, что это произошло на юго-западе Ирана.

«Один ребенок погиб после того, как израильский беспилотник был сбит ПВО Ирана в иранской провинции Хузестан в среду вечером», — сказано в публикации.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи впервые официально заявил о нарушении Израилем достигнутого с США перемирия.

Иранское телевидение также информировало, что США и Израиль нарушили режим прекращения огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана.

Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал три ключевых вопроса того, каким должен быть итог иранского конфликта.

Тем временем лидер израильской оппозиции, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид назвал перемирие между Израилем и Ираном беспрецедентной политической катастрофой.

