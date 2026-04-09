Ребенок погиб в Иране при падении израильского БПЛА

Ребёнок погиб в Иране из-за падения сбитого системами противовоздушной обороны израильского беспилотника. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники среди иранских СМИ.
Сообщается, что это произошло на юго-западе Ирана.
«Один ребенок погиб после того, как израильский беспилотник был сбит ПВО Ирана в иранской провинции Хузестан в среду вечером», — сказано в публикации.
Иранское телевидение также информировало, что США и Израиль нарушили режим прекращения огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана.
