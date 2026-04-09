9 апреля в календаре: день работников клининговой отрасли и Великий Четверг

Матрона Солунская, память которой отмечается в этот день, жила в Салониках в 3−4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.