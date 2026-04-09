9 апреля в календаре: день работников клининговой отрасли и Великий Четверг

Какой сегодня праздник.
Великий четверг Страстной недели День рождения «веселящего газа» День восходящего солнца в шкафной стране День работников клининговой отрасли Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции Международный день ТОП-менеджера Всемирный день конкани День памяти мученицы Матроны Солунской.
Именины.
Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрёна), Павел.
Матрена Настовица.
Матрона Солунская, память которой отмечается в этот день, жила в Салониках в 3−4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.
В русском народе Матрёне (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Ещё настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню возвращались домой из тёплых краев.
В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.
У Матрёны просили также урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду. На Руси знали множество блюд из репы: её фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: «Проще пареной репы».
События.
1667 год — во Франции состоялась первая в мире публичная выставка искусств.
1682 год — путешественник Ла Саль провозгласил владением Франции большую американскую территорию.
1699 год — Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».
1782 год — в Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон».
1954 год — начала работать советская научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-3».
1966 год — Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг.
1974 год — спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».
1989 год — Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
1991 год — принятие Верховным Советом Грузии Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
2000 год — Эдуард Шеварднадзе переизбран президентом Грузии.
2005 год — Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор.
2009 год — начало протестов против Михаила Саакашвили в Грузии.
2013 год — массовое убийство в Велика-Иванче в Сербии.
2021 год — смерть принца Филиппа, консорта Елизаветы II.
В этот день родились.
Шарль Бодлер (1821 — 1867 г.), французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы.
Поль Робсон (1898 — 1976 г.), американский певец, актер и правозащитник.
Эрнст Неизвестный (1925 — 2016 г.), советский и американский скульптор.
Всеволод Сафонов (1926 — 1992 г.), советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Жан-Поль Бельмондо (1933 — 2021 г.), французский актер театра и кино.
Виктор Черномырдин (1938 — 2010 г.), советский и российский государственный деятель.
Елена Кондулайнен (1958 г.), советская и российская актриса, певица, Заслуженная артистка России.
Жак Вильнёв (1971 г.), канадский автогонщик, чемпион мира в классе «Формула-1».
Альбина Джанабаева (1979 г.), российская певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы «ВИА Гра».
Дмитрий Носов (1980 г.), российский дзюдоист и политик, депутат Госдумы, бронзовый призёр Олимпийских игр.
Каори Сакамото (2000 г.), японская фигуристка, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка четырёх континентов и Японии.
Народные приметы.
Петух днем не поет — к осадкам через 2−3 дня. Если соловей запел на голых деревьях, то неурожай на плодовые деревья. Овсянка прилетела и поет: «Покинь сани, возьми воз!» Иней и туман утром — год будет очень урожайным. Чибис низко летает — установится сухая погода. На клюве чибис воду принес — жди первого весеннего дождя. Чибис кричит с вечера — к ясной погоде. Прилет чаек сулит сход льда. При таянии снега образовалась плесень — к обильному урожаю грибов. Как только опадет третья хвоя — через две недели пойдет река. Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.
