Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дркушич объяснил причину потасовки между игроками «Зенита» и «Спартака»

«Спартак» в Санкт-Петербурге одержал победу и вышел в финал «пути регионов» Кубка России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Празднование игроками московского «Спартака» победы в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России перед фанатами петербургского «Зенита» стало причиной потасовки между футболистами команд. Об этом журналистам заявил защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» дома проиграл «Спартаку» в матче Кубке России. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти спартаковцы оказались сильнее — 7:6. После игры активные болельщики «Зенита» забросали бутылками футболистов «Спартака».

«Все понимали, что эта игра была важной для нас и для них, но все равно они не должны праздновать перед нашими болельщиками. Там и болельщики “Спартака”? Они не праздновали перед ними, я видел там пару игроков “Спартака”, которые праздновали перед нашими болельщиками», — сказал Дркушич.

«Думаю, мы можем распределить силы на последний отрезок сезона. Сейчас мы можем позволить себе это. Мы знаем, для чего мы играем, и, надеюсь, мы станем чемпионами», — добавил футболист.