Эррол Маск назвал страну, которая определит будущее цивилизованного мира

Отец одного из самых богатых людей в мире Илона Маска, предприниматель Эррол Маск поделился восторженными комментариями о красоте России. Он указал на «искрящуюся чистоту» улиц в Москве. Эррол Маск считает, что Россия является будущим для цивилизованного мира. Так он сказал в диалоге с РИА Новости.