Эррол Маск назвал страну, которая определит будущее цивилизованного мира

Отец одного из самых богатых людей в мире Илона Маска, предприниматель Эррол Маск поделился восторженными комментариями о красоте России. Он указал на «искрящуюся чистоту» улиц в Москве. Эррол Маск считает, что Россия является будущим для цивилизованного мира. Так он сказал в диалоге с РИА Новости.
Бизнесмен, кроме того, выразил радость от посещения Большого театра. Он также обратил внимание на иммиграционные правила в России. По словам предпринимателя, в Нью-Йорке они слишком либеральные. Это угрожает городу, пояснил бизнесмен.
«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — прокомментировал Эррол Маск.
По мнению Маска, Нью-Йорк может быть разрушен из-за наплыва мигрантов. Он назвал нынешнюю либеральную политику в США «ужасной идеей». Бизнесмен предрек Нью-Йорку катастрофу.