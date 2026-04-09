В МХЛ сыграли 2,5 матча и побили рекорд по продолжительности

Основное время и четыре овертайма не выявили победителя, а пятый дополнительный период завершился голом Даниила Иванова. Общая продолжительность встречи составила 142 минуты 49 секунд. Это самый долгий матч в истории Молодёжной хоккейной лиги. Прежний рекорд принадлежал игре «Авто» и «Толпара» в 2019 году — 122 минуты 56 секунд.
У «Чайки» отличились Виктор Фёдоров и Александр Яценко. У «Ирбиса» помимо Иванова забивали Карим Вазиев и Илья Коломыцев. Решающая игра пройдёт 10 апреля в Казани.
Ранее Life.ru писал, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили бойкотировать Кубок мира по хоккею в 2028 году, если на турнир допустят Россию. Соревнования пройдут в Канаде и Чехии, а восьмым участником вместо РФ может стать Словакия.
