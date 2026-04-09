Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МХЛ сыграли 2,5 матча и побили рекорд по продолжительности

В Нижнем Новгороде завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ. «Ирбис» в гостях обыграл «Чайку» со счётом 3:2 и сравнял счёт в серии — 2−2. Игра стала примечательной, так как длилась дольше всего в истории турнира.

Источник: Life.ru

Основное время и четыре овертайма не выявили победителя, а пятый дополнительный период завершился голом Даниила Иванова. Общая продолжительность встречи составила 142 минуты 49 секунд. Это самый долгий матч в истории Молодёжной хоккейной лиги. Прежний рекорд принадлежал игре «Авто» и «Толпара» в 2019 году — 122 минуты 56 секунд.

У «Чайки» отличились Виктор Фёдоров и Александр Яценко. У «Ирбиса» помимо Иванова забивали Карим Вазиев и Илья Коломыцев. Решающая игра пройдёт 10 апреля в Казани.

Ранее Life.ru писал, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили бойкотировать Кубок мира по хоккею в 2028 году, если на турнир допустят Россию. Соревнования пройдут в Канаде и Чехии, а восьмым участником вместо РФ может стать Словакия.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше