Графики отключения света в вечернее время ввели во всех областях Украины

Почасовые графики отключения электричества во всех регионах Украины распространились на вечер среды, 8 апреля. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

— Объем прогнозируемых мер ограничения будет увеличен. В вечерний период максимального энергопотребления — с 19:00 до 22:00 (совпадает с московским временем) — во всех регионах Украины вынужденно будут применяться графики почасовых отключений, — сказано в Telegram-канале компании.

Отмечается, что причиной увеличения часов без электроэнергии стал дефицит мощности в энергосистеме из-за высокого уровня потребления. В «Укрэнерго» пояснили, что существенную нагрузку на энергосистему оказывают украинцы, которые используют электрообогреватели.

Также на дефицит влияют отключение энергоблоков АЭС, которые весной ремонтируют, и сокращение объемов импорта электроэнергии, передает ТАСС.

В Крыму в девяти районах произошло отключение электричества. Об этом 1 апреля сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Уточняется, что причиной отключения электроснабжения стали технологические нарушения в магистральных сетях.

