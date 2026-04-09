The Telegraph: Трамп заявит Рютте об отказе защищать страны НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может заявить на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте об отказе от защиты стран-участниц НАТО, пишет The Telegraph.
По данным издания, речь идёт об ударе по НАТО.
«Президент США может дать понять, что он не будет защищать страны-члены, подвергшиеся нападению, что нанесёт серьёзный удар по самому сердцу альянса», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Трампу вряд ли удастся вывести Соединённые Штаты из альянса, поэтому «он сделает всё, чтобы навредить НАТО».
«Трамп неоднократно заявлял, что не будет защищать союзников, которые оставляют бремя военных расходов на США», — написал автор.
Напомним, Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом на фоне слов президента США о неспособности альянса выполнять свои обязательства перед Соединёнными Штатами.
По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос возможного выхода страны из Североатлантического альянса.