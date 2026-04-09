Более 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту до конца года

«Для удобства и безопасности пешеходов дорожники обустроят более 68 км новых тротуаров, 55 км из них построят в малых населeнных пунктах. Наибольший объeм работ реализуют в четырeх округах: Чехове, Домодедово, Пушкинском и Наро-Фоминском. К работам планируется приступить летом», — приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Так, в Чехове построят 5,8 км новых тротуаров, в Домодедово — около 5 км, в Пушкинском городском округе — 4,5 км, в Наро-Фоминском городском округе — 4,4 км.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что ремонт дорожных знаков провели на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья: Жуковском, Фрязино, Долгопрудном, Красногорске, Балашихе, Истре, Мытищах, Серпухове, Богородском.