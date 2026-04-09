В ГД предложили упростить процедуру подтверждения гражданства новорожденным

Депутат отметила, что сейчас для подтверждения гражданства ребенка требуется личное посещение территориального органа МВД для проставления соответствующей отметки на бланке свидетельства о рождении. Несмотря на наличие сведений о гражданстве родителей в реестрах ЗАГС и системе МВД, продолжила Горячева, процедура остается «заявительной» и требует в ряде случаев личного присутствия обоих родителей, а также сбора дополнительных документов, если родители находятся в разводе, не поддерживают связь или один из них территориально удален. Отсутствие данной отметки в дальнейшем создает критические препятствия при получении ребенком паспорта в 14 лет, оформлении заграничного паспорта, регистрации по месту жительства и получении ряда социальных пособий.