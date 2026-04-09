В ГД предложили упростить процедуру подтверждения гражданства новорожденным

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Процедура присвоения и подтверждения российского гражданства детям по рождению должна быть упрощена и переведена в автоматический режим, без обязательного посещения родителями отдела МВД. С соответствующей инициативой обратилась первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутат отметила, что сейчас для подтверждения гражданства ребенка требуется личное посещение территориального органа МВД для проставления соответствующей отметки на бланке свидетельства о рождении. Несмотря на наличие сведений о гражданстве родителей в реестрах ЗАГС и системе МВД, продолжила Горячева, процедура остается «заявительной» и требует в ряде случаев личного присутствия обоих родителей, а также сбора дополнительных документов, если родители находятся в разводе, не поддерживают связь или один из них территориально удален. Отсутствие данной отметки в дальнейшем создает критические препятствия при получении ребенком паспорта в 14 лет, оформлении заграничного паспорта, регистрации по месту жительства и получении ряда социальных пособий.
«Предлагаю перевести процедуру подтверждения гражданства РФ для новорожденных, чьи родители или единственный родитель являются гражданами РФ на момент рождения, в автоматический проактивный режим: обеспечение автоматической передачи данных из системы ЗАГС в систему МВД в момент регистрации рождения, автоматическое присвоение статуса “гражданин РФ по рождению” без необходимости подачи отдельного заявления при наличии в системе данных о гражданстве РФ обоих родителей или единственного родителя», — указано в тексте письма.
Кроме того, Горячева предложила упразднить требование наличия физической печати на бумажном носителе и признать электронную запись в реестре МВД достаточным основанием для всех последующих юридически значимых действий. Она пояснила, что в этом случае запись о гражданстве должна автоматически отображаться в личном кабинете родителей на портале «Госуслуги» и в электронном свидетельстве о рождении.
По мнению автора запроса, автоматизация механизма подтверждения гражданства для детей позволит снять административные барьеры для семей с детьми, решить проблему «зависимости» получения гражданства ребенком от возможности или желания второго родителя явиться в органы ведомства, исключить коррупционные риски и очереди в территориальных органах МВД, а также снизить нагрузку на сотрудников миграционных служб за счет автоматизации типовых операций.