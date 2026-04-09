Иран первым в истории повлиял на рынок США без инвестиционных инструментов: почему растут и падают индексы

Fars указал на влияние Ирана на фондовый рынок США без финансовых инструментов.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти с начала операции на Ближнем Востоке утратили контроль над рынком ценных бумаг. Теперь на фондовые индексы на Нью-Йоркской бирже влияет Иран. Агентство Fars отметило, что Тегеран при этом не использует никаких инвестиционно-финансовых инструментов.

Автор пишет, что Иран влияет на рост индексов на американской бирже исключительно действиями. Это первый в истории такой случай, указывается в статье.

«Действия Ирана в последние недели напрямую повлияли на рост и падение американских фондовых индексов, каждая новость из района Ормузского пролива, каждое заявление правительственных чиновников в Тегеране немедленно вызывает реакцию на Уолл-стрит», — сказано в материале.

После объявленного Вашингтоном перемирия резко отреагировал и рынок Дубая. Акции местных компаний выросли почти на 10%. Стоимость нефти Brent на мировых биржах при этом опустилась со $112 до $94 за баррель.

