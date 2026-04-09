Средний размер выплат работающим пенсионерам в РФ стал больше: вот о какой сумме речь

Российские пенсионеры, которые продолжают работать, в феврале 2026 года получали выплаты в 23,4 тысячи рублей. Речь идёт о средней пенсии для работающих пенсионеров, информирует ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Сообщается, что это почти на 2,5 тысячи рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года.
При этом средний размер пенсии у неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей. За год он увеличился на 1,8 тыс. рублей.
Напомним, с 1 апреля 2026 года в России прошла ежегодная индексация социальных пенсий. Выплаты увеличились в среднем на 1000 рублей в зависимости от категории получателя.
Тем временем выяснилось, что россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей. Такие данные показал соответствующий опрос. Причём размеры ожиданий мужчин и женщин несколько отличаются.