Клава Кока посвятила песню Диме Масленникову после объявления о помолвке

Молодые люди впервые официально появились на публике в статусе жениха и невесты. Клава Кока выбрала для вечера белое платье — оно напоминало свадебное. Масленников пришёл в строгом костюме.
Во время выступления певица обратилась к возлюбленному со сцены. Она призналась ему в любви через песню. Дима Масленников не сдержал эмоций и прослезился. Сразу после номера он поднялся к невесте. Они вместе ушли со сцены, держась за руки.
Клава Кока посвятила песню Диме Масленникову. Видео © Telegram / Алёна, Блин.
Напомним, Клава Кока и блогер Дима Масленников недавно рассекретили свой роман. Влюблённые приурочили публичное признание к релизу нового альбома артистки. Они рассказали о романтических отношениях и сообщили — готовятся к свадьбе.
