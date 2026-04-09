Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ для работающих в приграничье медиков и сотрудников МЧС могут ввести льготное исчисление стажа

В Госдуме хотят считать год стажа за три врачам и сотрудникам МЧС из приграничья.

Источник: Комсомольская правда

В России могут внедрить систему льготного назначения стажа для работающих в приграничье медиков и сотрудников МЧС. Исчисление лет планируется по формуле «один год за три». С такой инициативой выступил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в диалоге с РИА Новости.

Депутат сообщил, что медики в приграничье работают в стационарах, контролируют эвакуацию, оказывают экстренную и плановую помощь. Сотрудники МЧС в свою очередь проводят поисково-спасательные операции и ликвидируют последствия ударов БПЛА. Парламентарий подчеркнул, что жизни специалистов всегда находятся под угрозой.

«Прошу рассмотреть инициативу о введении льготного исчисления стажа по формуле “один год за три года” при назначении пенсии для медицинских работников, а также работников (сотрудников) системы МЧС России, выполняющих трудовые и служебные обязанности в условиях устойчивых угроз жизни и здоровью на прифронтовых и приграничных территориях», — обозначил в письме премьеру РФ Михаилу Мишустину Сергей Миронов.

Как напомнил сенатор Айрат Гибатдинов, семьи участников СВО с 2025 года имеют право на компенсацию половины расходов по ЖКУ. Льгота распространяется на широкий перечень коммунальных услуг.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше