В РФ для работающих в приграничье медиков и сотрудников МЧС могут ввести льготное исчисление стажа

В России могут внедрить систему льготного назначения стажа для работающих в приграничье медиков и сотрудников МЧС. Исчисление лет планируется по формуле «один год за три». С такой инициативой выступил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в диалоге с РИА Новости.
Депутат сообщил, что медики в приграничье работают в стационарах, контролируют эвакуацию, оказывают экстренную и плановую помощь. Сотрудники МЧС в свою очередь проводят поисково-спасательные операции и ликвидируют последствия ударов БПЛА. Парламентарий подчеркнул, что жизни специалистов всегда находятся под угрозой.
«Прошу рассмотреть инициативу о введении льготного исчисления стажа по формуле “один год за три года” при назначении пенсии для медицинских работников, а также работников (сотрудников) системы МЧС России, выполняющих трудовые и служебные обязанности в условиях устойчивых угроз жизни и здоровью на прифронтовых и приграничных территориях», — обозначил в письме премьеру РФ Михаилу Мишустину Сергей Миронов.
Как напомнил сенатор Айрат Гибатдинов, семьи участников СВО с 2025 года имеют право на компенсацию половины расходов по ЖКУ. Льгота распространяется на широкий перечень коммунальных услуг.