Комсомольский учитель победил во всероссийском конкурсе молодых педагогов

В Москве торжественно наградили победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в номинации «Молодые учителя» победил Тимофей Жигалин из комсомольского центра образования «Открытие».
Тимофей признался, что всегда хотел быть учителем. Огромную роль в этом сыграли его собственные учителя из школы № 5 родного Амурска: классный руководитель Татьяна Никишина, учитель английского языка Наталья Насретдинова и учитель истории Лариса Гефен.
Поступление в Амурский государственный гуманитарно-педагогический университет на факультет «История и юриспруденция» было осознанным.
— Я выбрал историю, потому что это дает возможность прикоснуться к прошлому. Что такое история? Это реальные события, в отличие, например, от литературы, которая основана больше н вымысле, нежели на реалиях. Тем более, что на историю всегда есть огромное множество точек зрения, — рассказал Тимофей Жигалин.
Он признался, что чувствовал: педагогика — это его настоящее призвание, а заразить детей интересом к истории, подать ее увлекательно — было его целью.
Большую помощь в учебе в университете ему оказала научный руководитель двух дипломных работ Наталья Шелковникова. Не без ее поддержки Тимофей окончил вуз с красным дипломом.
Участие в педагогических конкурсах стало для Тимофея путем познания новых педагогических практик и приобретения опыта. Путь к финалу всероссийского конкурса молодых учителей «Педагогический дебют-2026» был непростым: его портфолио был среди более чем 2000 других.
В Москве в финале Тимофей достойно показал себя и свое мастерство в нескольких испытаниях: публичном выступлении по педагогической проблеме, решении педагогической задачи и презентации опыта работы. Самым непростым стало проведение у восьмиклассников 30-минутного открытого урока по истории.
Темой урока стало восстание декабристов, следствие и суд над ними.
— Я благодарен детям за поддержку, которую они мне оказали. Мы выступили с ними настоящей командой, — подчеркнул Тимофей Жигалин.
Для него победа в конкурсе говорит о том, что те педагогические наработки, которые он использует, по-настоящему важны и востребованы. Общение с коллегами из других регионов — это всегда бесценный опыт. И своим примером он показал своим ученикам, что прийти к победе можно не сразу, но стремиться к ней обязательно нужно.
— Я остаюсь в профессии во многом благодаря поддержке моих учеников и помощи коллег, в особенности наставника, который был со мной первые три года, Наталье Пыс, — подытожил Тимофей Жигалин.