МО РФ: силы ПВО ликвидировали 16 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Российские военные нейтрализовали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
«В период с 15:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на среду военные РФ ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.