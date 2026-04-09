Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Хабаровск обрушится шквалистый ветер до 22 метров в секунду

Гидрометцентр советует хабаровчанам держать шляпы!

9 апреля весна покажет свой капризный характер: в краевой столице ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра, а на юге региона потеплеет до +13. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровчанам завтра стоит быть предельно внимательными. Несмотря на то, что опасных метеорологических явлений синоптики не обещают, ветер в краевой столице разгуляется не на шутку. По прогнозам «Дальневосточного УГМС», порывы юго-западного ветра могут достигать 15−22 м/с. Советуем не парковать машины под старыми деревьями и рекламными щитами.

В самом Хабаровске ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом при температуре около нуля. Днем осадки прекратятся, а столбик термометра поднимется до +7…+9 градусов.

В других районах края картина будет пестрой:

• На юге — самая теплая погода. Днем воздух прогреется до +13 градусов, хотя местами возможен мокрый снег.

• В центральных районах весна пока борется с зимой: ожидается мокрый снег, а ветер будет таким же колючим, как в Хабаровске до 22 м/с.

• На севере все еще хозяйничает мороз. Ночью температура может опуститься до −14 градусов, а днем едва перешагнет нулевую отметку.

Одевайтесь по погоде и помните: апрельское солнце обманчиво, особенно при таком сильном ветре!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru