На Хабаровск обрушится шквалистый ветер до 22 метров в секунду

9 апреля весна покажет свой капризный характер: в краевой столице ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра, а на юге региона потеплеет до +13. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровчанам завтра стоит быть предельно внимательными. Несмотря на то, что опасных метеорологических явлений синоптики не обещают, ветер в краевой столице разгуляется не на шутку. По прогнозам «Дальневосточного УГМС», порывы юго-западного ветра могут достигать 15−22 м/с. Советуем не парковать машины под старыми деревьями и рекламными щитами.
В самом Хабаровске ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом при температуре около нуля. Днем осадки прекратятся, а столбик термометра поднимется до +7…+9 градусов.
В других районах края картина будет пестрой:
• На юге — самая теплая погода. Днем воздух прогреется до +13 градусов, хотя местами возможен мокрый снег.
• В центральных районах весна пока борется с зимой: ожидается мокрый снег, а ветер будет таким же колючим, как в Хабаровске до 22 м/с.
• На севере все еще хозяйничает мороз. Ночью температура может опуститься до −14 градусов, а днем едва перешагнет нулевую отметку.
Одевайтесь по погоде и помните: апрельское солнце обманчиво, особенно при таком сильном ветре!
