На Хабаровск обрушится шквалистый ветер до 22 метров в секунду

Хабаровчанам завтра стоит быть предельно внимательными. Несмотря на то, что опасных метеорологических явлений синоптики не обещают, ветер в краевой столице разгуляется не на шутку. По прогнозам «Дальневосточного УГМС», порывы юго-западного ветра могут достигать 15−22 м/с. Советуем не парковать машины под старыми деревьями и рекламными щитами.