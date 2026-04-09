Отопление полностью отключат не раньше этих апрельских дат в Иркутске

IrkutskMedia, 9 апреля. В Иркутской области планируют отключить отопление в случае, если среднесуточная температура воздуха превысит +8°C в течение пяти дней подряд. При этом прогнозов от синоптиков на этот счет пока не предвидится. Стоит заметить, что ввиду климата в Иркутске и других южных территориях региона отопление отключат скорее по сравнению с другими районами.
В областном центре в апреле среднесуточная температура воздуха пока составляет +7°C, сообщает сервис онлайн-погоды RU-METEO.com (6+).
По информации Gismeteo (6+), полностью плюсовая температура ночью и днем прогнозируется только с 21 апреля. В этот день столбик термометра в ночные часы покажет +2°C, в дневные — +12°C.
Ранее агентство сообщало, что механизм отключения строго регламентирован постановлением правительства № 354. В первую очередь тепло отключают на предприятиях, затем в жилых домах, а после — на социально значимых объектах, таких как детские сады, школы и больницы. Окончательное решение о дате принимает администрация региона или города, а управляющие компании и ресурсоснабжающие организации лишь исполняют распоряжение.