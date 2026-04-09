Отопление полностью отключат не раньше этих апрельских дат в Иркутске

IrkutskMedia, 9 апреля. В Иркутской области планируют отключить отопление в случае, если среднесуточная температура воздуха превысит +8°C в течение пяти дней подряд. При этом прогнозов от синоптиков на этот счет пока не предвидится. Стоит заметить, что ввиду климата в Иркутске и других южных территориях региона отопление отключат скорее по сравнению с другими районами.