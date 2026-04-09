Назван регион РФ, где представители одной профессии получают 1,9 млн рублей

Заработную плату в 1,9 миллиона рублей получали в январе 2026 года перестраховщики в Приморском крае. Речь идёт о средней заработной плате до вычета налогов и с учётом премий, информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Сообщается, что на втором месте оказались занятые на производстве автомобильного транспорта, а также прицепов и полуприцепов в Ингушетии. Здесь средняя зарплата за аналогичный период составила 836 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров сотрудники предприятий, занимающихся добычей нефти и нефтяного газа. На Сахалине они заработали за январь в среднем 747 тысячи рублей.
