Вспомни главное, чтобы найти счастье на год: пришел Чистый четверг 9 апреля

«Четверг на Страстной неделе посвящен воспоминаниям о тайной вечери. Чистым он называется, потому что Господь омыл ноги ученикам своим. В этот день все присутствующие в храме стараются причаститься. В народной традиции этот четверг называют “чистым”, потому что время после службы люди посвящали уборке и подготовке к Пасхе, пекли куличи и красили яйца», — рассказал священнослужитель в комментарии aif.ru.