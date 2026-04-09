Вспомни главное, чтобы найти счастье на год: пришел Чистый четверг 9 апреля

9 апреля 2026 года православные вспоминают Великий четверг Страстной седмицы, который в народе называют Чистым четвергом.
Этот день посвящён воспоминанию Тайной вечери, на которой Иисус Христос установил Таинство Евхаристии и омыл ноги своим ученикам, показав пример глубочайшего смирения и любви.
Чистый четверг — время особого духовного очищения, покаяния и подготовки к Страстям Христовым. Верующие стремятся прийти в храм, исповедоваться и причаститься.
Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов объяснил aif.ru, почему этот день так называется и что в Чистый четверг нужно обязательно сделать.
«Четверг на Страстной неделе посвящен воспоминаниям о тайной вечери. Чистым он называется, потому что Господь омыл ноги ученикам своим. В этот день все присутствующие в храме стараются причаститься. В народной традиции этот четверг называют “чистым”, потому что время после службы люди посвящали уборке и подготовке к Пасхе, пекли куличи и красили яйца», — рассказал священнослужитель в комментарии aif.ru.
Церковный смысл Чистого четверга.
Великий четверг занимает особое место в Страстной седмице. В этот день церковь вспоминает сразу несколько важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, установление Таинства Причащения, омовение ног ученикам и молитву Спасителя в Гефсиманском саду.
Христос, зная о предстоящих страданиях, собрал учеников и совершил обряд причастия.
Омовение ног стало символом смирения. В Чистый четверг каждый христианин призван задуматься о своей душе, очистить её от грехов и научиться прощать ближних.
История Великого четверга.
События этого дня произошли в Иерусалиме накануне крестных страданий Христа. Во время Тайной вечери Господь преломил хлеб и подал ученикам, сказав: «Сие есть Тело Мое», а затем подал чашу: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета». Так было установлено главное таинство церкви — Евхаристия.
После вечери Христос омыл ноги апостолам, чем поразил их. Этот поступок стал уроком истинного смирения и любви.
Позже в Гефсиманском саду Иисус усердно молился, предчувствуя грядущие страдания. В эту ночь произошло и предательство Иуды.
С древних времён Великий четверг почитается как день установления Евхаристии. В этот день в храмах совершается особая Литургия, и верующие стараются причаститься, чтобы встретить Страстную пятницу с очищенным сердцем.
О чём молиться в Чистый четверг 9 апреля 2026 года.
В этот день особенно важно молиться о прощении грехов, о внутреннем очищении и укреплении в вере. Верующие просят Бога даровать им смирение, способность любить ближних и не осуждать.
Также молятся о мире в душе и семье, о помощи в преодолении страстей и духовной слабости.
Считается, что Чистый четверг — время, когда молитва становится особенно глубокой.
Традиции Чистого четверга.
С Чистым четвергом связано множество традиций. С раннего утра верующие стараются умыться или искупаться, символически очищая тело вместе с душой.
Принято приводить дом в порядок, делать уборку, стирать и готовиться к Пасхе.
В этот день начинают печь куличи и готовить пасхальные блюда. Также существует традиция красить яйца или готовить всё необходимое для этого. Однако все дела должны сопровождаться молитвой и внутренним вниманием, чтобы не превратить день в суету.
Главной традицией остаётся участие в богослужении, исповедь и Причастие. Вечером во многих храмах читаются 12 Евангелий Страстей Христовых — одно из самых проникновенных богослужений года.
Что нельзя делать 9 апреля 2026 года в Чистый четверг.
В Чистый четверг Церковь призывает не ограничиваться только внешней чистотой, но заботиться о чистоте души. Нельзя предаваться суете, пустым разговорам и развлечениям.
Осуждение, раздражение, злость и обиды особенно недопустимы.
Не следует превращать уборку и приготовление к Пасхе в главный смысл дня. Если человек весь день проводит в заботах о доме, забывая о молитве и храме, он упускает главное.
Запрещено ссориться, выяснять отношения и держать зло на ближних. Также нежелательно отказывать в помощи и милостыне, проявлять равнодушие к чужой беде.
Категорически не допускается гордыня и жестокость. В день, когда Господь омыл ноги ученикам, высокомерие и черствость сердца считаются двумя большими грехами, от которых особенно важно избавиться в этот святой день.