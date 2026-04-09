Хабаровчане в мае 2026 года будут отдыхать 12 дней

В мае 2026 года россияне будут отдыхать 12 дней, а работать — 19 дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
День Победы, 9 мая, в этом году приходится на субботу. В случае, если праздник совпадает с выходным, то он переносится на следующий рабочий день.
Таким образом, отдыхать россияне будут с 9 мая по понедельник, 11 мая, включительно. Кроме того, длинные выходные в мае будут и в начале месяца, с 1 по 3 мая.
Напомним, у православных верующих в понедельник, 6 апреля, началась последняя неделя поста — Страстная седмица.