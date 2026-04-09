Три недели на искусственной почке: красноярские врачи поставили на ноги мальчика с редкой болезнью

Осенью прошлого года ребенок резко утратил способность двигаться — его экстренно госпитализировали в районную больницу, откуда сразу перевели в краевой центр. В минздраве рассказали, что врачи сразу же заподозрили у ребенка сложную болезнь и тут же обратились за советом к коллегам в краевой центр.
Диагностика выявила редкое заболевание: разрушение мышечной ткани спровоцировало отказ почек. Три недели мальчик провел на аппарате «искусственная почка» — его собственные органы не работали.
Лечением занималась мультидисциплинарная команда: реаниматологи, нефрологи, неврологи, реабилитологи и генетики. Для подтверждения тактики лечения специалисты консультировались с федеральными клиниками — коллеги из Москвы одобрили выбранный подход.
Врачам удалось остановить разрушение мышц и восстановить работу почек. Мальчик снова начал ходить. Реабилитация продолжается.
