Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три недели на искусственной почке: красноярские врачи поставили на ноги мальчика с редкой болезнью

КРАСНОЯРСК, 9 апреля, ФедералПресс. Десятилетний мальчик, который внезапно потерял способность ходить из-за редкого заболевания, снова передвигается самостоятельно. Врачи Красноярского краевого центра охраны материнства и детства справились с тяжелыми последствиями болезни, вызвавшей разрушение мышц и острую почечную недостаточность.

Осенью прошлого года ребенок резко утратил способность двигаться — его экстренно госпитализировали в районную больницу, откуда сразу перевели в краевой центр. В минздраве рассказали, что врачи сразу же заподозрили у ребенка сложную болезнь и тут же обратились за советом к коллегам в краевой центр.

Диагностика выявила редкое заболевание: разрушение мышечной ткани спровоцировало отказ почек. Три недели мальчик провел на аппарате «искусственная почка» — его собственные органы не работали.

Лечением занималась мультидисциплинарная команда: реаниматологи, нефрологи, неврологи, реабилитологи и генетики. Для подтверждения тактики лечения специалисты консультировались с федеральными клиниками — коллеги из Москвы одобрили выбранный подход.

Врачам удалось остановить разрушение мышц и восстановить работу почек. Мальчик снова начал ходить. Реабилитация продолжается.

Фото: ФедералПресс / Наталья Ельцова.