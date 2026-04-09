Адвокат предупредил об опасности переводов от незнакомцев

Также с 1 января 2026 года банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. Регулярные поступления от разных людей могут быть расценены налоговой как доход от незарегистрированной предпринимательской деятельности, что грозит доначислением налога, пенями и штрафами. Эксперт советует не принимать переводы от незнакомцев, а при ошибке обращаться в банк. Фрилансерам стоит оформить самозанятость, а при переводах знакомым указывать назначение платежа в комментарии.