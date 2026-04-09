Рютте заявил, что Трамп явно разочарован союзниками по НАТО

Рютте прокомментировал встречу с Трампом по вопросам НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Они обсудили вопросы, связанные с альянсом. По словам Марка Рютте, Дональд Трамп «явно недоволен» союзниками по НАТО. Так он сказал в диалоге с CNN.

Генсек НАТО подчеркнул, что многие европейцы выполнили свое обещание, которое было сделано ранее. По его словам, вопрос поддержки Вашингтона союзниками поднимался на переговорах с Дональдом Трампом. Генсек НАТО назвал беседу «честной и открытой».

«Явно разочарован [лидерами стран альянса]» — процитировал Марк Рютте слова президента США.

Дональд Трамп также признал, что война между США и Ираном стала испытанием для НАТО. По мнению американского лидера, Североатлантический альянс с ним не справился. Теперь Вашингтон намерен обсудить с генсеком НАТО выход США из альянса.

