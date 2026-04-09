Рютте: страны НАТО провалили тест США, отказавшись помочь с Ираном

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что некоторые страны альянса провалили тест Соединённых Штатов, когда отказались помочь в конфликте с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Генсек Североатлантического альянса Марко Рютте заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест Соединённых Штатов, когда отказались помочь США в конфликте с иранской стороной.

Комментарий прозвучал после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Некоторые из них — да», — сказал Рютте в эфире телеканала CNN.

Он признал, что Трамп разочарован в союзниках по НАТО. При этом Рютте заявил, что «подавляющее большинство» стран Европы сделало то, что обещало «в подобной ситуации».

По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с Трампом в столице США.

Напомним, Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом на фоне слов президента США о неспособности альянса выполнять свои обязательства перед Соединёнными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.

