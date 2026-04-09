В правительстве Греции высказались о свободе судоходства: плата за проход через Ормузский пролив неприемлема

Премьер Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал идею введения платы за проход судов через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что это решение стало бы опасным прецедентом для свободы судоходства. Премьер Греции предположил, что мировое сообщество вряд ли согласится на плату за проход через Ормузский пролив. Слова премьера процитировали в его пресс-службе.
Кириакос Мицотакис напомнил, что Греция — «один из крупнейших игроков» в вопросе Ормузского пролива. Он назвал совершенно неприемлемым введение платы за проход через подконтрольные Ирану воды.
«В конечном итоге нам может понадобиться отдельное международное соглашение по Ормузскому проливу. Есть исторические прецеденты. Но это соглашение не может — повторяю, не может — включать в себя какой-либо сбор», — заключил премьер Греции.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи уведомил, что в течение двух недель страна обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе. Оно будет осуществляться при координации с вооруженными силами Тегерана.