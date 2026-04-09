В Непале скончался выдающийся оператор дикой природы

Пионер в области съемки дикой природы Дуг Аллан, большую часть своей карьеры посвятивший съемкам в самых суровых условиях мира для Дэвида Аттенборо, скончался во время альпинистской экспедиции в Непале. Об этом пишет Scotsman.
Как стало известно, мистер Аллан из Данфермлина скончался рано утром в среду во время поездки с близким другом.
Аллан изучал морскую биологию в Стерлингском университете, а затем работал водолазом. Впервые он встретилАттенборо во время исследовательской экспедиции Британской антарктической службы и, вынырнув из воды и обнаружив его сидящим на морском льду, спросил Аттенборо, как ему начать снимать фильмы о природе для телевидения.
После продажи Би-би-си части видеоматериалов с императорскими пингвинами, Аллан стал главным оператором некоторых из самых запоминающихся документальных фильмов и передач Би-би-си о природе, включая «Голубую планету», «Планету Земля», «Замерзшую планету» и «Жизнь в морозильной камере».
В заявлении, распространенном через его агента Джо Сарсби, говорится: «Дуг, настоящий пионер киносъемки дикой природы, запечатлел одни из самых захватывающих и сокровенных моментов в мире природы».
