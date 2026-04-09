Рынок недвижимости Хабаровска накрыл «синдром Долиной»

Специалист по недвижимости Александра Журавская о том, кому точно стоит покупать квартиру в этом году:
— Рынок вторичного жилья сейчас замер. Ипотека под 20 процентов сделала его недоступным, если, конечно, у вас нет накоплений. В прошлом году ситуация была еще печальнее — банки давали деньги под почти 30 процентов годовых. Огромные переплаты, к которым готовы далеко не все.
При банковской ставке в 22% семья, взявшая деньги на однушку, переплатит за 30 лет, представьте только, — 29 миллионов рублей! Несколько лет назад банки на процентах получали много меньше.
Покупатели вторичного жилья стали очень осторожными. Они не готовы рассматривать варианты с неготовыми документами, те, где не выделены детские доли. Останавливают сделки и неузаконенные перепланировки. Фактор не в пользу продавца. Раньше на такие мелочи закрывали глаза — теперь же за свои большие деньги покупатель хочет иметь квартиру, к которой не возникает вопросов.
Или продавец, намереваясь уйти от налогов, продает квартиру по заниженной стоимости, а в договоре хочет показать ту, по которой он ее покупал, если не истек срок владения, а это три или пять лет. Покупатели не хотят прикрывать таких хитрецов.
Люди рассчитывают иметь проверенные документы, когда есть один или два собственника, зарегистрированных, оба на сделке, без сомнительных доверенностей из Индонезии или Малайзии, со свидетельствами об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.
Если говорить о так называемом «факторе Долиной», связанным со скандалом вокруг продажи известной певицей своей квартиры, то сейчас покупатели даже не рассматривают сделки с продавцами в возрасте 60, 70 лет и старше. Казалось бы, у пожилых людей есть справки из психоневрологического и наркодиспансера, но люди не хотят рисковать своими деньгами.
Переживать, что старушка, когда, к примеру, в ее убитой квартире новый хозяин сделает хороший ремонт, срочно передумает и попросит по суду вернуть ее жилище обратно на том основании, что продать недвижимость ее заставили мошенники. Таких историй достаточно много по стране, никому не хочется стать участником еще одной.
Совсем другая ситуация при покупке жилья в новостройках — молодые семьи могут взять ипотеку под 6%. Если учесть маткапитал и, возможно, небольшие собственные накопления или помощь родителей, то семья уже может подыскивать себе квартиру. А дальневосточная ипотека и вовсе под немыслимые сегодня 2%! Ею, как известно, могут воспользоваться учителя, врачи.
Но каждый год они должны подтверждать, что работают в медицинских или учебных заведениях, иначе банк может поднять ставку до рыночной, и обратного снижения уже не будет!
Или, скажем, молодая семья переехала на Дальний Восток, у них нет дальневосточной прописки. Так вот, после того как они приобрели по льготному кредиту квартиру, им обязательно нужно в ней прописаться, иначе опять же банк обяжет платить по той ставке, которую они предлагают всем остальным.
Участники СВО, работники оборонно-промышленного комплекса тоже могут брать ипотеку под 2%. Отличные возможности! Но чтобы решить свою жилищную проблему, важно сохранить хорошую кредитную историю. К сожалению, сейчас часто уже к 30 годам молодые люди имеют просроченные кредиты, которые взыскиваются по суду, а то и банкротства. Увы, в таком случае никакой банк вам денег уже не даст.
Кто-то говорит, что сложно купить квартиру, если нет первоначального взноса. Но и тут есть вариант! Деньги можно взять в рассрочку! К примеру, у вас есть свой миллион рублей, вы берете в банке рассрочку на два года. Ежемесячный платеж — 30−50 тысяч рублей. Через два года вы накопите деньги и уже можете оформить ипотеку. Это реальный выход из ситуации для покупки квартиры.
С покупкой жилья не стоит торопиться, но и затягивать тоже неразумно. Ведь новая квартира — это не просто стены, а новая жизнь, перспективы, мечты, наконец, дети, ваше будущее.