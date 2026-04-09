Штраф для электросамокатов могут увеличить до восьми тысяч рублей

Многие россияне продолжают кататься на электросамокатах вдвоем несмотря на то, что это опасно. Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что нужно в десять раз поднять штраф за это нарушение.
«Практика показывает, что при падении двух человек травмы, полученные ими, оказываются серьёзнее травм, полученных одним упавшим. Потерять равновесие при таком движении нетрудно — вес и нагрузка на СИМ распределяются неправильно, управление затрудняется, поэтому любой поворот и кочка становятся причиной ДТП», — пояснил Соловьев.
Он напомнил, что сейчас за езду вдвоем на электросамокате штрафуют на 800 рублей. У сервисов аренды есть свои штрафы за подобное нарушение, включая блокировку аккаунта нарушителя, отметил юрист.
Но государство не должно доверять контроль за соблюдением правил коммерческим организациям. Поэтому штраф за езду вдвоем на электросамокате нужно поднять до восьми тысяч рублей, рассказал Иван Соловьев в беседе с RT.