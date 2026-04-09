Беспрозванных: в Калининградской области должно быть медицинское «самообеспечение»

Главврач Областной больницы Константин Локтионов обратил внимание, что не всегда оборудование может окупаться. Он привел в качестве примера аппарат стоимостью 250 млн рублей, которого нет в Калининградской области, и ежегодно для прохождения обследования на нём в федеральные центра направляется не более 100 человек, страдающих онкологией. Алексей Беспрозванных обратил внимание, что эти жители должны покупать билеты, где-то жить в федеральных центрах. Константин Локтионов согласился с этим, а также с тем, что не все из тех, кому требуется подобное обследование, могут ехать за пределы области по состоянию здоровья.