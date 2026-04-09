Онищенко призвал повысить настороженность в Дагестане из-за холеры

Академик РАН добавил, что в регионе также возросла вероятность вспышек кишечных инфекций.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Настороженность в отношении циркуляции холерных вибрионов будет необходимо повысить в Дагестане после массовых подтоплений. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Сейчас похолодало, но у нас скоро начнется контроль за циркуляцией холерных вибрионов во внешней среде. Зависит от температуры, но где-то в начале мая — в конце апреля вводим этот режим. Нужно настороженность вот эту повысить», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в регионе также возросла вероятность вспышек кишечных инфекций — из-за осложнившейся ситуации с питьевой водой и отходов, которые поднялись из надворных туалетов на улицы и в дома.