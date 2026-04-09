Машаров: ограничивать покупку товаров в одни руки незаконно

Российское законодательство не предусматривает введение ограничений на количество товаров, приобретаемых одним покупателем. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В российских законах нет правовых норм об ограничении количества товаров в одни руки. Магазин не может отказаться продать товар покупателю в необходимом ему количестве, если товар есть в наличии в магазине», — сказал Машаров ТАСС, подчеркнув, что товар должен продаваться всем обратившимся по одинаковой цене.
Сделки с жильём или автомобилями не являются исключением, добавил он.
Ранее член комиссии ОП напомнил, что за незаконную рубку деревьев россиянам может грозить штраф до трех миллионов рублей.
Также Машаров объяснил, что до 1 января 2027 года пени за долги по ЖКХ будут начисляться по минимальной ключевой ставке.