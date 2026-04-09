Машаров: ограничивать покупку товаров в одни руки незаконно

«В российских законах нет правовых норм об ограничении количества товаров в одни руки. Магазин не может отказаться продать товар покупателю в необходимом ему количестве, если товар есть в наличии в магазине», — сказал Машаров ТАСС, подчеркнув, что товар должен продаваться всем обратившимся по одинаковой цене.