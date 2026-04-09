«Я поддерживаю Трампа»: Рютте высказался об уничтожении Ирана после переговоров с президентом США

Рютте заявил о поддержке Трампа в вопросе ликвидации иранской цивилизации.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Они встретились в Белом доме 9 апреля. После беседы Марк Рютте заявил журналистам о поддержке действий Дональда Трампа. Так он ответил на вопрос о намерении американцев уничтожить иранскую цивилизацию.

Генсек НАТО уклонился от прямого заявления о ликвидации исламской республики. Он отметил, что не комментирует «всё подряд».

«Но я хочу, чтобы вы знали: я поддерживаю Трампа», — отреагировал Марк Рютте.

Он также признал, что президент США разочарован союзниками по НАТО. Американский лидер, по его словам, недоволен действиями европейцев. Генсек НАТО подчеркнул, что многие из них выполнили свое обещание. Он пояснил, что вопрос поддержки Вашингтона союзниками поднимался на встрече в Белом доме.

