Россиянам напомнили, как действовать при обнаружении чужого кредита

Депутат Госдумы в беседе с РИА Новости дал рекомендации гражданам России, которые обнаружили кредит, оформленный без их ведома. В такой ситуации необходимо обратиться в бюро кредитных историй с требованием проверить соответствующую запись и исключить ее. Если есть подозрения на мошенничество, следует также подать заявление в полицию.
Парламентарий также посоветовал запросить в банке или микрофинансовой организации, выдавшей кредит, документы, подтверждающие его оформление. Если подписи на них не принадлежат заявителю, это становится основанием для обращения в правоохранительные органы. Все копии заявлений и ответов лучше сохранять — они могут понадобиться в суде.
Если обнаружен счет или банковская карта, открытая на имя гражданина без его согласия, нужно лично прийти в соответствующий банк с паспортом. Сотрудники проверят информацию и помогут закрыть счет, если он был открыт мошенниками.
Кроме того, депутат рекомендовал направить в полицию заявление о незаконном использовании персональных данных. Если по такому счету уже проводились операции, следует уведомить налоговую службу, поскольку на гражданина могут пытаться возложить налоговые обязательства.
