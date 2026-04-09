Жителя Артёма принудительно доставили в полицию за шум и ложные данные

Полиция Артёма привлекла к административной ответственности местного жителя за систематическое нарушение тишины и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть отдела МВД России по Артёму поступило несколько сообщений от жителей дома № 6 на улице Авиационной. Заявители просили привлечь к ответственности соседа, который систематически нарушает тишину и покой. Участковый уполномоченный полиции несколько раз связывался с гражданином, чтобы опросить и провести разбирательство. Однако житель Артёма каждый раз находил отговорку и не шёл на контакт с полицейским», — говорится в сообщении.
При личной встрече на месте происшествия мужчина отказался назвать свои настоящие данные, представившись вымышленным именем, и не подчинился законному требованию полицейских проследовать в отдел для оформления протокола. Поскольку составить административный материал на месте не представлялось возможным, а гражданин уклонялся от взаимодействия, полицейские применили физическую силу и принудительно доставили его в отделение.
В итоге на 42-летнего гражданина составили шесть протоколов за нарушение тишины и покоя (по закону Приморского края) и ещё один — за неповиновение сотруднику полиции.
Материалы по делу о неповиновении направлены в суд, а дела о нарушении тишины будут рассмотрены административной комиссией Артёмовского городского округа.