Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США хотят потребовать от Ирана передачи всего ядерного топлива

Вэнс: Вашингтон потребует передачи Ираном всего ядерного топлива.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон намерен потребовать от Тегерана сдать все имеющиеся в распоряжении исламского государства ядерные материалы. Этот вопрос будет поднят на переговорах, которые запланированы в Пакистане.

«Мы не хотим, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотим, чтобы Иран шел в направлении ядерного оружия. И мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», — сказал журналистам вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую переговорную группу.

Вэнс уточнил, что он транслировал мнение президента США Дональда Трампа.

Напомним, 10 апреля, в пятницу, в столице Пакистана Исламабаде должны пройти переговоры между Ираном и США.

При этом в Белом доме заявили, что США намерены вести переговоры с Ираном только в том случае, если Ормузский пролив будет открыт и по нему смогут ходить суда.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше