США хотят потребовать от Ирана передачи всего ядерного топлива

Вашингтон намерен потребовать от Тегерана сдать все имеющиеся в распоряжении исламского государства ядерные материалы. Этот вопрос будет поднят на переговорах, которые запланированы в Пакистане.
«Мы не хотим, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотим, чтобы Иран шел в направлении ядерного оружия. И мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», — сказал журналистам вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую переговорную группу.
Вэнс уточнил, что он транслировал мнение президента США Дональда Трампа.
Напомним, 10 апреля, в пятницу, в столице Пакистана Исламабаде должны пройти переговоры между Ираном и США.
При этом в Белом доме заявили, что США намерены вести переговоры с Ираном только в том случае, если Ормузский пролив будет открыт и по нему смогут ходить суда.