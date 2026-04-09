Гражданам рассказали, какие товары первыми появятся на «российской полке»

Замминистра Чекушов: косметика и парфюмерия первыми появятся на российской полке.

Источник: Комсомольская правда

В РФ с 1 марта 2027 года планируют внедрить проект «о российской полке». В магазинах в обязательном порядке намерены размещать стенды с отечественными непродовольственными товарами. Первыми на «российской полке» появятся косметика и парфюмерия. Об этом проинформировал замглавы Минпромторга Роман Чекушов, цитирует РИА Новости.

По его данным, сейчас отечественная косметическая продукция представлена во многих потребительских сегментах. Поэтому она в числе первых окажется на «российской полке».

«Пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких», — прокомментировал Роман Чекушов.

Как отметили в Минпромторге, фермеры были готовы к введению маркировки их продукции на момент запуска системы. Отрасль уже понесла необходимые затраты на оборудование. Ведомство напомнило, что маркировке подлежит лишь упакованная продукция, которая реализуется для конечных потребителей.