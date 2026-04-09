Что нужно для правильной разработки месторождений золота

ООО «Горная геология» уже двадцать лет оказывает услуги по разведке и комплексному освоению месторождений золота в Сибирском федеральном округе. О сегодняшнем дне, ближайших планах и перспективах развития компании — разговор с ее директором Евгением Якушевым.

Евгений Генрихович, какие проекты реализуете в Кузбассе и других регионах Сибири? Как меняется география вашей деятельности и с чем это связано?

Евгений Якушев: В Таштагольском районе работаем с компанией «ПАЙ ЧЕР-1», недавно защитили отчет по месторождению с запасами россыпного золота. Завершаем отчет с подсчетом запасов по результатам поисковых и оценочных работ на месторождении россыпного золота Калычак (ООО «Континент»). Для ООО «ГОЛД-СК» выполнили технический проект отработки Ушпинского месторождения россыпного золота. Заключили договоры с заказчиком в Кемеровской области — ООО «Тулуюл».

Но в последние годы в Кузбассе недропользователям практически не выдают новых лицензий, и мы постепенно смещаемся на восток — в Красноярский край, Иркутскую область, а также в Якутию и Приморье. Сейчас вот как раз заключаем договор с ООО «Гранит», ООО «Верхнеманское» в Красноярском крае, где есть и рудное золото. Пока предприятие, владеющее лицензией на его добычу, с опаской вкладывает в это деньги, но если первоначальные результаты окажутся положительными, то, конечно, инвестиции продолжатся.

Также выполняем отчеты по поисковым и оценочным работам в Иркутской области (ООО «Сибирская геологическая компания»). Работаем с ООО «Приморье» (Приморский край). В 2025 году успешно защитили около десятка отчетов с подсчетом запасов, технических проектов отработки месторождений и другой разрешительной документации по объектам россыпного золота.

Получается, мораторий на выдачу «золотых» лицензий в Кемеровской области по-прежнему действует?

Евгений Якушев: В 2024-м его продлили сначала до 2026-го, а затем еще на семь лет. В пределах СФО тоже появились определенные ограничения. Скажем, в Хакасии и на Алтае сейчас активно создаются особо охраняемые природные территории, где добыча полезных ископаемых запрещена. Главный аргумент — сохранение окружающей среды. Кстати, руководители Кузбасса, вводя мораторий, считали: раз освоение россыпных месторождений наносит урон природе, значит, нужно осваивать рудные запасы, добывая драгметалл подземным способом.

Да, это один из вариантов. Но не стоит забывать, что, во-первых, в рудные месторождения придется вкладывать гораздо больше средств — в десятки, если не в сотни раз (конечно, потом и отдача будет соответствующей). А во-вторых, обогащение рудного золота и размещение отвалов на местности может оказывать гораздо более серьезное негативное влияние, чем разработка россыпей. Если же последние разрабатывать правильно, предусматривая в технических проектах выполнение рекультивации в положенные сроки, ущерб будет минимальным. А на каких-то участках эта человеческая деятельность даже пойдет на пользу природе.

Евгений Якушев: Заключая договор с недропользователем, мы делаем все для того, чтобы предприятие начало добычу и провело разработку месторождения с последующей рекультивацией. Фото: Сергей Гавриленко.

Очевидно, результат зависит и от уровня компетенций, опыта разработчиков и их партнеров. Какие решения предлагаете своим клиентам вы?

Евгений Якушев: Заключая договор с недропользователем, мы берем и делаем все от начала до конца: пишем проекты, отчеты, техническую документацию — все для того, чтобы предприятие начало добычу и провело разработку месторождения с последующей рекультивацией. Как говорится, под ключ.

Кроме того, по договорам с недропользователями занимаемся разведкой россыпных месторождений нашими буровыми станками с подсчетом разведанных запасов и постановкой их на государственный баланс. Чтобы потом предприятие по нашему проекту добыло золото и выполнило все необходимые работы по восстановлению территории.

А как решаете вопросы с запчастями для тех же станков в условиях западных санкций?

Евгений Якушев: Импорт замещаем отечественным оборудованием, включая гидромоторы, гусеницы, буровые штанги, металлические коронки и так далее. Пытаемся использовать и российские станки, в том числе выпускаемые в Челябинске. К большому сожалению, в прошлом году закрылся завод геологоразведочного оборудования в Кемерове, где мы заказывали колонковые трубы и колонки, осуществляли ремонт. Это было удобно, потому что в Кузбассе у нас еще задействована пара станков. А тот, что в Красноярске, там и ремонтируем. Если перевезем еще два, в своем регионе будем закупать разве что расходные материалы.

Есть и предложения из Китая. Смотрим, думаем, возможно, что-то начнем приобретать.

Буквально все отрасли сейчас испытывают дефицит кадров. Что предпринимаете для привлечения, обучения, удержания специалистов?

Евгений Якушев: Каждый год берем студентов геологических факультетов на практику, и некоторые из них после окончания вуза у нас остаются. А недавно трудоустроили выпускницу Кемеровского государственного университета с опытом работы в Красноярске, на том самом россыпном месторождении, в отношении которого у нас заключен договор с недропользователем.

На укреплении кадрового потенциала не экономим. Стараемся делать все, чтобы молодежь регулярно получала новые знания и расширяла кругозор. Отправляем ребят на ключевые семинары и курсы переподготовки. Убежден, что стабильная работа компании во многом зависит от надежности каждого специалиста, сплоченности команды и преемственности поколений.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег с профессиональным праздником, желаю всем сибирского здоровья, удачи, благополучия, новых проектов и простого человеческого счастья!

ООО «Горная геология»:

Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 256, корпус 4,

телефон: (3842) 45−24−23,